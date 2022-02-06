Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
В воскресенье, 6 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах туман.
Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -6 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым