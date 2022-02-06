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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов

06:35, 06.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 6 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах туман.

Ветер переменных направлений слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -3... -8 градусов. В Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

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