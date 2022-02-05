Минниханов поручил главам районов и городов Татарстана следить за качеством уборки снега

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов республики организовать работу предприятий ЖКХ, а также следить за качеством работы по уборке снега и ликвидацией наледи с крыш домов. Поручение дано на совещании в Доме Правительства РТ.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, в прошлом месяце в республике выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за этого жилищно-коммунальные и дорожные службы столкнулись с дополнительной нагрузкой.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Кроме того, возросло число жалоб и обращений от местных жителей, касающиеся содержания дворовых территорий и др. Как отметил Айзатуллин, этот месяц тоже начался с обильных осадков, а также повышением температуры воздуха, сообщает пресс-служба президента РТ.

По прогнозу синоптиков, сегодня жителей республики ожидают гололед и туман с ухудшением видимости до 500 метров. Ухудшение погоды произошло еще вчера. Так, из-за метели в РТ временно ограничили движение автобусов и грузового транспорта.

Диана Жиленкова