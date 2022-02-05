Регулярный чемпионат КХЛ завершили досрочно

Континентальная хоккейная лига объявила о завершении регулярного чемпионата. Заявление опубликовано на сайте КХЛ.

Сборные России и Китая полностью состоят из игроков клубов Лиги, команды Латвии, Чехии и Финляндии ‒ на половину и более. Представительство Лиги составит 40% от общего числа участников Олимпиады.

Фото: khl.ru

КХЛ предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

В начале января КХЛ переносила свои матчи из-за вспышек COVID-19 в командах. XXIV зимние Олимпийские игры открылись вчера на Национальном стадионе Пекина. Они продлятся до 20 февраля.



Татьяна Леухина