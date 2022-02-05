Прокуратура Татарстана проверит информацию об отравлении пятерых человек неизвестным веществом
Прокуратура Высокогорского района Татарстана проверяет информацию об отравлении неизвестным веществом пяти человек. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Накануне в квартире одного из домов в селе Высокая Гора отравилась семья из пяти человек. Пострадали двое мужчин 1995 и 1977 годов рождения, женщина 1998 года рождения и две девочки 2019 и 2021 годов рождения. Всех госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ.
Предполагается, что они отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Минувшей ночью в казанском поселке Дербышки еще два человека отравились неизвестным веществом. Им диагностировали отравление легкой степени. От госпитализации пострадавшие отказались.
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