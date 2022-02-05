Прокуратура Татарстана проверит информацию об отравлении пятерых человек неизвестным веществом

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Высокогорского района Татарстана проверяет информацию об отравлении неизвестным веществом пяти человек. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Накануне в квартире одного из домов в селе Высокая Гора отравилась семья из пяти человек. Пострадали двое мужчин 1995 и 1977 годов рождения, женщина 1998 года рождения и две девочки 2019 и 2021 годов рождения. Всех госпитализировали в Высокогорскую ЦРБ.

Фото: Максим Платонов

Предполагается, что они отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Минувшей ночью в казанском поселке Дербышки еще два человека отравились неизвестным веществом. Им диагностировали отравление легкой степени. От госпитализации пострадавшие отказались.

Диана Жиленкова