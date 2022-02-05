В Татарстане пять человек отравились угарным газом — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов

В Татарстане пять человек госпитализировали с отправлением. Предполагается, что они отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Накануне в квартире одного из домов в селе Высокая Гора отравилась семья из пяти человек. В числе пострадавших — двое детей 2019 и 2021 годов рождения. Членов семьи госпитализировали. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце в Казани три человека отравились угарным газом. В результате происшествия пострадали мужчина 1985 года рождения и две девочки 2017 и 2021 годов рождения. Им диагностировали отравление легкой и средней степени тяжести.

Диана Жиленкова