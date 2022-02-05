В Казани два человека отравились неизвестным веществом

Фото: Максим Платонов

В казанском поселке Дербышки два человека отравились неизвестным веществом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел минувшей ночью. Пострадали женщина 1994 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Им диагностировали отравление легкой степени. От госпитализации пострадавшие отказались.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным ООО «Газпром трансгаз Казань», газовые приборы в квартире находятся в исправном состоянии. Причина происшествия устанавливается.

Сегодня стало известно об отравлении еще пяти человек. Предполагается, что они отравились угарным газом. В числе пострадавших — двое детей 2019 и 2021 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Диана Жиленкова