За сутки в Татарстане обнаружили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 105 человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 105 заражений коронавирусом. Это новый антирекорд. За все время пандемии COVID-19 заболели 53 503 жителя республики.

Всего выздоровели 40 197 человек, в том числе 283 — за минувшие сутки. Скончались еще пять человек. Всего коронавирус стал причиной смерти 1 617 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова