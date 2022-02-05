Ночью в центре Казани произошло массовое ДТП

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью в Казани на Кремлевской дамбе столкнулись 15 машин. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Очевидцы делятся видеокадрами в Сети. На них видно, как вдоль дороги расположилось множество машин. На место приехали сотрудники ГИБДД.

Фото: скриншот видео

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 238 ДТП. Пойманы семь водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В январе в Новошешминском районе РТ произошло массовое ДТП. Так, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. Затем в них врезались еще две легковушки. В аварии погиб водитель автобуса.

Диана Жиленкова