За сутки в Казани произошло более 230 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 238 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали семь водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного человека.

Фото: Ринат Назметдинов

Несколько дней назад в Альметьевском районе РТ произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген-Поло» выехал на «встречку», после чего случилось столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель легковушки скончался.



Диана Жиленкова