За сутки в Казани произошло более 230 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 238 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
В минувшую пятницу в городе задержали семь водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного человека.
Несколько дней назад в Альметьевском районе РТ произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген-Поло» выехал на «встречку», после чего случилось столкновение с КАМАЗом. В результате ДТП водитель легковушки скончался.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым