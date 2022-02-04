В России увеличился спрос на оборудование для майнинга в 1,5 раза на фоне возможного запрета криптовалюты

В январе 2022 года в России вырос спрос на оборудование для майнинга в полтора раза в сравнении с декабрем прошлого года. Произошло это на фоне новостей о возможном запрете обращения криптовалюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитики сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте».

Количество поисковых запросов видеокарт увеличилось на 46%. Самыми популярным стали Nvidia, интерес к ним вырос на 55% и треть соответственно. Также на 29% чаще в интернете стали искать биткоин, спрос на майнинговое оборудование — на 38%, отели для майнинга — на 35%.

Число объявлений, связанных с майнингом криптовалюты, возросло на 3% по сравнению с декабрем 2021 года, а за весь год — почти в два раза. Также за месяц увеличилась средняя цена на товары для майнинга на 15% — с 35 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.



Фото: wikipedia.org

В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу.

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет.

Дарья Акимова