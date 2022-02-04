Роспотребнадзор нашел грубые нарушения в казанском детсаду, где дети болели сальмонеллезом

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило казанский детский сад №373, где дети заражались сальмонеллезом. С 18 по 28 января поступило шесть экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы, в том числе двое детей из одной семьи.

Из шести заболевших госпитализировали двух детей. Остальные находились на амбулаторном лечении. У всех заболевших выявили сальмонеллу энтеритидис, сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Ведомство провело эпидемиологическое расследование и выявило грубые нарушения требований санитарных правил: несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в группах и пищеблоке, использование кухонной посуды не по назначению, некачественное мытье и обработка кухонного и разделочного инвентаря, несоблюдение личной гигиены персоналом пищеблока и групп, нарушение сроков реализации и температуры подачи блюд, отсутствие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у шеф повара пищеблока. За нарушения РПН составил протокол на МАДОУ «Детский сад №373 комбинированного вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) обнаружили в суточной пробе обеда от 24 января (салат из свеклы) и в трех из 20 отобранных смывах — с обеденного стола, посуды в группе и рук персонала группы.

У обследованных сотрудников возбудители кишечной инфекции не были обнаружены. В помещениях групп и пищеблока провели заключительную дезинфекцию. За контактными детьми и сотрудниками установили медицинское наблюдение, оно завершилось 28 января. Повторных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, после сообщений о заболевании дошколят следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Маргарита Головатенко