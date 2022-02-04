Следком начал проверку после сообщений о заболевании сальмонеллезом в детском саду Казани №373

Фото: Максим Платонов

Следственные органы СКР по Татарстану начали доследственную проверку после появления в СМИ и соцсетях информации о заболевании дошколят сальмонеллезом в детском саду Казани №373.



Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Напомним, сообщение о заболевании детей сальмонеллезом в детсаду №373 появилось в соцсетях. Местный житель сообщил, что по результатам анализов диагноз подтвердился у семи детей. Но несмотря на это, администрация детсада и надзорные органы якобы не планировали закрывать учреждение для полной проверки.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сообщение отреагировали в Управлении образования Казани. Там заявили, что 24 января сотрудники Роспотребнадзора выезжали с проверкой в учреждение и не подтвердили наличия инфекции. Затем администрация детсада начала обзванивать родителей, чьи дети не ходят в детский сад, чтобы уточнить диагноз. Информацию о поступившем анонимном сообщении в соцсетях направили в Роспотребнадзор для повторной проверки помещений.



Татьяна Демина