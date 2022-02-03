Соцсети: в казанском детском саду дети болеют сальмонеллезом, но его отказываются закрывать

В детском саду №373 Приволжского района Казани дети болеют сальмонеллезом. Точное количество заболевших неизвестно, поскольку многие лечатся дома. Об этом сообщает один из пользователей в социальных сетях.

Он рассказал, что по результатам анализов диагноз подтвердился у семи детей. Однако как администрация детсада, так и надзорные органы не планируют закрывать учреждение для полной проверки и обработки. Отмечается, что заболевшие были выявлены в пяти разных группах, но на карантин их не закрывали.

— Заведующая до сих пор отрицает наличие заболевших! Нам нужна полная обработка садика, чтобы больше никто из детей не болел, — говорится в сообщении.

В октябре в одном из детских садов города произошло массовое отравление. Так, нескольких детей в возрасте 4—5 лет госпитализировали в детскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления.



Диана Жиленкова