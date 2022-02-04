Путин выразил надежду на достойное выступление спортсменов РФ и КНР на Олимпиаде-2022

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на то, что российские и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Путина, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках Пекина.

Ранее российский лидер прилетел в Китай на открытие зимней Олимпиады-2022, которое состоится сегодня. Пока он проводит встречу с Си Цзиньпином, на которой они должны обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Путин назвал китайского коллегу своим другом и выразил благодарность за приглашение на открытие Игр.

Фото: pixabay.com

Первой дисциплиной ОИ была короткая программа в мужском одиночном катании. Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира. В первом матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла швейцарскую команду со счетом 5:2.

Также российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира. Они получили 82,64 балла.

Дарья Акимова