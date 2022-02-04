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Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе в командном турнире Олимпиады

10:10, 04.02.2022
Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе в командном турнире Олимпиады
Фото: olympic.ru

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

За прокат россияне получили 82,64 балла. Победителями оказались китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла). Третье место у американской пары Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера (75,00 балла).

По сумме трех видов российские фигуристы идут вторыми, набрав 26 баллов. Помимо них, в лидирующей тройке находятся американцы (28) и китайцы (21).

Первой дисциплиной на Играх была короткая программа в мужском одиночном катании. Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира. В первом матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2.

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание

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