ОКР опубликовал состав сборной на короткую программу командного турнира по фигурному катанию без Валиевой

Олимпийский комитет России объявил официальный состав сборной страны на короткую программу командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. Однако спортсменку, которая выступит в женском одиночном катании, не представили. Ее имя обещали назвать завтра.

Первоначально сообщалось, что в женском одиночном катании короткой программы командного турнира Олимпийских игр выступит уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева. Однако в списке ее сейчас нет.

Имена остальных спортсменов те же, что и в опубликованном ранее списке, где указана Валиева. В мужском одиночном катании заявлен Марк Кондратюк. С танцами на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Как пишет Sports.ru, состав фигуристов с Валиевой Олимпийский комитет России подтверждал, однако позже удалил сообщение из своего официального telegram-канала. Информация об объявлении состава на короткую программу командного турнира вызвало удивление у пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольги Ермолиной. По ее словам, имена фигуристов должны были назвать только в 21.00.

О том, что Валиева вошла в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию, стало известно в конце января. Кроме нее, в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

К слову, в telegram-канале Олимпийского комитета России публиковался опрос, чье выступление в короткой программе командного турнира хотят видеть болельщики. Большая часть, 59%, отдали свои голоса Камиле Валиевой. 23% проголосовали за Щербакову, а еще 18% — за Трусову.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет уже завтра. Подробнее о предстоящих соревнованиях по фигурному катанию — в материале «Реального времени».

