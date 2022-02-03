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ОКР опубликовал состав сборной на короткую программу командного турнира по фигурному катанию без Валиевой

17:46, 03.02.2022 1
ОКР опубликовал состав сборной на короткую программу командного турнира по фигурному катанию без Валиевой
Фото: olympic.ru

Олимпийский комитет России объявил официальный состав сборной страны на короткую программу командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. Однако спортсменку, которая выступит в женском одиночном катании, не представили. Ее имя обещали назвать завтра.

Первоначально сообщалось, что в женском одиночном катании короткой программы командного турнира Олимпийских игр выступит уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева. Однако в списке ее сейчас нет.

Имена остальных спортсменов те же, что и в опубликованном ранее списке, где указана Валиева. В мужском одиночном катании заявлен Марк Кондратюк. С танцами на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Как пишет Sports.ru, состав фигуристов с Валиевой Олимпийский комитет России подтверждал, однако позже удалил сообщение из своего официального telegram-канала. Информация об объявлении состава на короткую программу командного турнира вызвало удивление у пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольги Ермолиной. По ее словам, имена фигуристов должны были назвать только в 21.00.

О том, что Валиева вошла в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию, стало известно в конце января. Кроме нее, в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

К слову, в telegram-канале Олимпийского комитета России публиковался опрос, чье выступление в короткой программе командного турнира хотят видеть болельщики. Большая часть, 59%, отдали свои голоса Камиле Валиевой. 23% проголосовали за Щербакову, а еще 18% — за Трусову.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет уже завтра. Подробнее о предстоящих соревнованиях по фигурному катанию — в материале «Реального времени».

СпортФигурное катание Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:56
    конкуренция за пенсию возрастает.
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