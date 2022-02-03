Валиеву включили в состав сборной России на короткую программу командного турнира Олимпиады в Пекине

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию в короткой программе командных соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине. В него включили уроженку Казани Камилу Валиеву. Она выступит в женском одиночном катании.



В мужском одиночном катании на Олимпиаде выступит Марк Кондратюк. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В парном катании на лед выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине пройдет 4, 6 и 7 февраля. С короткой программой спортсмены выступят 4 и 6 февраля, с произвольной — 6 и 7 февраля.



О том, что Валиева вошла в основной состав олимпийской сборной России по фигурному катанию, стало известно в конце января. Кроме нее в основной состав женской сборной вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.



Подробнее о предстоящих соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина