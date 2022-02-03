В Ново-Савиновском районе Казани экологи обнаружили свалку снега площадью 400 кв. метров

В Казани на улице Михаила Миля экологи обнаружили несанкционированную снежную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Информация о ней поступила от граждан через систему «Народный контроль» в адрес Минэкологии РТ. Сотрудники Центрального территориального управления ведомства и представители администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани выехали по указанному адресу, где подтвердили правонарушение.

Площадь свалки составила 400 кв. метров, объем — 410 куб. метров. Также специалисты отобрали пробы загрязненного снега. Оказалось, что он относится к четвертому классу опасности. Кроме того, были выявлены превышения по сульфатам, хлоридам и нефтепродуктам в четыре раза.

В отношении администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов специалистами управления был составлен протокол по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ.

26 января в Советском районе Казани около СНТ «Речник» была обнаружена свалка снега площадью более 950 кв. метров. Специалисты также тогда отобрали пробы загрязненного снега. По результатам оказалось, что пробы с токсичными веществами относятся к четвертому классу опасности.



Дарья Акимова