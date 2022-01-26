В Советском районе Казани экологи обнаружили свалку снега площадью более 950 кв. м

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Министерство экологии Татарстана по обращению граждан о незаконном складировании снега около СНТ «Речник» в Советском районе Казани обнаружило незаконную снежную свалку, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.



Общая площадь складирования снега превысила 950 кв. м, а ее объем составил 900 куб. м. Специалисты отобрали пробы загрязненного снега. Результаты показали, что пробы с токсичными веществами относятся к IV классу опасности. В отношении администрации района составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Извещения для составления административного материала направили и водителям КАМАЗов по имеющимся фото- и видеоматериалам, на которых зафиксирован сброс снега.

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В начале недели депутат Казгордумы от КПРФ Алексей Серов обнаружил в Казани незаконную свалку снега. Проезжая по трассе, он увидел КАМАЗы, сваливающие снег неподалеку от нового ипподрома. Разгрузку снега с реагентами в этом месте депутату подтвердил один из водителей КАМАЗа. Серов сообщил, что будет обращаться в прокуратуру.

Маргарита Головатенко