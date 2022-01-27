Когогин рассказал, что в пик пандемии в Челнах на больничный уходили 1,3 тысячи работников КАМАЗа

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

COVID-19 сильно повлиял на производство. Из 24 тысяч человек, которые работают в Набережных Челнах, в пик пандемии 1300—1500 человек уходили на больничный. Об этом рассказал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Такое же количество людей было занято на работах, связанных с профилактикой.

— Мы теряли больше трех тысяч человек в производственном процессе. Да, это сложно. Но это перекрывалось тем, что коллектив понимал, что происходит, — рассказал он в эфире RTVI.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом финансовые показатели компании за два пандемийных года отличаются стабильным ростом.

В декабре Когогин рассказал, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений автогигант был вынужден отправить на удаленную работу 1,9 тыс. человек пенсионного возраста старше 60 лет.



Татьяна Леухина