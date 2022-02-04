Исследование: 8 из 10 родителей не одобряют дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение негативно сказывается на образовательном процессе. Такого мнения придерживаются 8 из 10 родителей школьников. Об этом по итогам опроса сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Однозначно с позитивным мнением о «дистанте» выступают лишь 3% родителей, скорее положительным — 14%. Причем отцы чаще поддерживают такой формат обучения, чем матери. В качестве преимуществ «дистанта» опрошенные приводят минимизацию риска заражения COVID-19 и снижение нагрузки.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что в Татарстане увеличилось число школ, где классы находятся на разобщении. Их стало более 330. Полностью закрыли девять школ: из них три — в Мензелинском, четыре — в Лаишевском и две — в Тетюшском районах РТ.

Диана Жиленкова