Против Навального в суд поступило новое уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

Против оппозиционного политика Алексея Навального в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело. Дата рассмотрения пока не назначена. Известно, что Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду, сообщает «РИА Новости».



Дело о мошенничестве возбудили более года назад: следствие считает, что политик похитил средства, пожертвованные запрещенной в России экстремистской организации-иноагенту «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*, и потратил их на личные нужды.

Второй эпизод, вменяемый политику, — оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей. Дела изначально расследовали по отдельности, после чего объединили в одно производство.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе Навальный, экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади и экс-сотрудник отдела расследований ФБК* Георгий Албуров были включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Чуть ранее в том же месяце Росфинмониторинг внес в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, соратников Навального — Ивана Жданова и Леонида Волкова.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Маргарита Головатенко