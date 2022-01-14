Соратников Навального Жданова и Волкова внесли в реестр экстремистов

Соратников оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова внесли в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сказано на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).



Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов. С них разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы для обеспечения себя и членов семьи, проживающих с гражданином совместно и не имеющих самостоятельных источников дохода. На каждого такого члена семьи дозволено расходовать не более 10 тысяч рублей ежемесячно.

Дополнительные средства разрешается тратить на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей, а также погашение кредитов, взятых до внесения в реестр.

В прошлом году в отношении Навального, Волкова, Жданова и «иных лиц» возбудили дело о руководстве экстремистским сообществом. Росфинмониторинг внес штабы Навального* в список экстремистских организаций.



*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

Маргарита Головатенко