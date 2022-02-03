В казанском Кремле прокомментировали приостановку диспансеризации и оказания плановой медпомощи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 2 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановлено оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации. В казанском Кремле заявили, что вопрос об их возобновлении будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации.



— Мы не можем сказать, на сколько [приостановлено оказание плановой медицинской помощи]. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Безусловно, задача как можно скорее вернуть ее, как только стабилизируется [ситуация], потому что мы понимаем, важность этого направления. И это, в общем-то, практика, которую мы тоже проходили, как вы помните, в первые волны коронавируса, — прокомментировала приказ Минздрава РТ руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Вместе с этим она напомнила, что президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу не останавливать оказание плановой помощи детям. «В любом случае эта плановая помощь будет», — констатировала Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в республике временно не будет оказываться плановая медпомощь взрослому населению, в том числе в части профилактических осмотров и диспансеризации. Это касается и проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших COVID-19. Приказ Минздрава РТ не распространяется на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных.