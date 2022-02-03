Генпрокурор России поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирус

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях медицинских учреждений и центров, в том числе в частных, а также цен на тест-системы в аптечных сетях. При выявлении нарушений надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Поручение дано после появления в СМИ сообщений о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций. Проверки пройдут в учреждениях здравоохранения и соцобслуживания, хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги населению, органах государственной власти и местного самоуправления.

— В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проверялась летом 2021 года по поручению премьер-министр РФ Михаила Мишустина. Проверку проводили после жалоб россиян на рост цен.



Татьяна Демина