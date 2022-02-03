В Казани продлили арест сознавшимся в краже сейфа из Следкома

Фото: «Реальное время»

До 4 апреля под стражей останутся бывший следователь-криминалист Марат Шакиров и еще трое обвиняемых в краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания СК в Казани. Такое решение принял Вахитовский суд Казани по ходатайству следствия, сообщили журналисту «Реального времени» в суде.



Большая часть средств по-прежнему не обнаружена, пятый фигурант дела Дживан Мхитарян заочно арестован и объявлен в международный розыск в качестве обвиняемого.

Дерзкое похищение из здания силового ведомства на улице Карла Маркса в Казани вскрылось 4 октября 2021 года. Уже через три дня четверо обвиняемых и сознавшихся в этом преступлении отправились в СИЗО по решению суда.

Напомним, организатором преступления следствие считает своего теперь уже бывшего коллегу Шакирова, а его сообщниками — третьекурсника КГАСУ Данилу Елинсона, вернувшегося с армейской службы Никиту Карабаева и их приятеля Руслана Нургалиева. Адвокаты этой троицы настаивают: парней использовали втемную, они не знали, что здание занимает Следственный комитет, а в сейфе хранятся изъятые в рамках уголовного дела миллионы.