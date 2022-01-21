Поклонская может стать замглавы Россотрудничества

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на свой источник.

Сама Поклонская заявила, что комментировать данный вопрос пока преждевременно. По данным источника, этот вопрос о новой должности сейчас обсуждается.

— Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству, — заявляет Поклонская.



Поклонская, ранее назначенная послом в Кабо-Верде, сообщила, что не вступит в должность в связи с возникшими личными обстоятельствами. Она была назначена на эту должность указом президента России Владимира Путина в октябре 2021 года.



Дарья Акимова