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«Где-то свернул не туда»: «Крылья Советов» представили Ивана Игнатьева под трек Оксимирона

15:02, 02.02.2022
«Где-то свернул не туда»: «Крылья Советов» представили Ивана Игнатьева под трек Оксимирона
Фото: rubin-kazan.ru

Самарские «Крылья Советов» представили нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из казанского «Рубина» на правах аренды.

В видеоролике, представленном на YouTube-канале самарского клуба, показаны забитые мячи Ивана Игнатьева под трек отечественного рэп-исполнителя Оксимирона «Кто убил Марка?»

Иван Игнатьев перебрался в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа футболиста.

Ранее «Рубин» представил в своих социальных сетях досрочное возвращение в казанскую команду защитника Сильвие Бегича, который на правах аренды выступал за «Крылья Советов» в первой части сезона-2021/2022.

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