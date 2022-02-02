«Где-то свернул не туда»: «Крылья Советов» представили Ивана Игнатьева под трек Оксимирона
Самарские «Крылья Советов» представили нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из казанского «Рубина» на правах аренды.
В видеоролике, представленном на YouTube-канале самарского клуба, показаны забитые мячи Ивана Игнатьева под трек отечественного рэп-исполнителя Оксимирона «Кто убил Марка?»
Иван Игнатьев перебрался в «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа футболиста.
Ранее «Рубин» представил в своих социальных сетях досрочное возвращение в казанскую команду защитника Сильвие Бегича, который на правах аренды выступал за «Крылья Советов» в первой части сезона-2021/2022.
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