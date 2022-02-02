В Кремле рассказали о разработке плана на случай запрета банкам проводить некоторые операции в долларах

Российские власти разработали планы минимизации последствий на случай введения США запрета для российских банков проводить некоторые операции в долларах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий, - приводит ТАСС его слова.

Представитель Кремля призвал США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности на европейском континенте.

Также Песков выразил обеспокоенность абсолютно непредсказуемым санкционным поведением США. После этого российский рубль на торгах укрепился по отношению к доллару и евро.

В начале декабря стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». Среди них: затронуть суверенный долг, энергетические компании и отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркивал, что в случае отключения России от SWIFT Европа будет вынуждена отказаться от российских товаров.

В январе США не исключили никаких вариантов действий в отношении России, в том числе и отключение российских банков от системы SWIFT. На прошлой неделе Financial Times сообщил, что должностные лица Европейского центрального банка попросили кредитные организации, представленные в России, доложить, как они справятся с разными сценариями, в том числе и с отключением РФ от SWIFT. ЕЦБ попросил банки приготовится к введению ограничительных мер.



Татьяна Леухина