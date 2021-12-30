Силуанов: отключение России от SWIFT невыгодно Европе

В случае отключения России от SWIFT Европа будет вынуждена отказаться от российских товаров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — приводят его слова «Известия».

Ранее в статье издания The Economist автор выразил мнение, что отключение России от системы SWIFT не будет для нее болезненным, поскольку она готовится к такому сценарию давно, а для Запада такой шаг «может обернуться опасными последствиями».

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Россию предлагается отключить от платежной системы SWIFT, в частности, в случае эскалации на Украине. Ограничительные меры должны будут включать расширение списка физлиц, у которых заморозят все активы в ЕС и запретят поездки.

Предполагается, что отключение от SWIFT повлечет за собой исключение российских компаний с международного финансового рынка.

В МИД утверждали, что, пока нет угрозы отключения России от системы SWIFT, необходимости спешить с созданием ее аналога нет.

Маргарита Головатенко