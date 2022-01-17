В Белом доме допустили отключение России от SWIFT

США не исключают никаких вариантов действий в отношении России, в том числе и отключение российских банков от системы SWIFT. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Вашингтон тесно контактирует с европейскими коллегами по поводу последствий для России, если та вторгнется в Украину, передает «РИА Новости» его слова.

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Сегодня немецкая газета Handelsblatt сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы SWIFT как вариант возможных санкций. Вместо этого они якобы готовят точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений.

В прошлом году стало известно, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». В их числе: затронуть суверенный долг, энергетические компании и отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT.



Татьяна Леухина