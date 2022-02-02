Рубль укрепился после заявления Пескова об обеспокоенности Москвы санкционным поведением США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обеспокоен абсолютно непредсказуемым санкционным поведением США. После его заявления на торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

— Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане, — обратил внимание представитель Кремля. Однако он заверил, что у России имеются планы «по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», пишет ТАСС.

После заявления Пескова на торгах и зафиксировали укрепление рубля. Так, курс доллара на Московской бирже к 13.10 (мск) упал с 76,33 рубля до 76,09 рубля. Евро опустился с 86,25 рубля до 86 рублей.

Фото: kremlin.ru

США в последнее время обещают ввести в отношении России жесткие санкции. Так, на прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что ограничения могут коснуться принадлежащих РФ банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.



О санкциях предупреждал и президент США Джо Байден. Он не исключил введения санкций против президента России Путина в случае «вторжения» РФ на Украину.



Татьяна Демина