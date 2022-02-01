В Казани победителя конкурса на разработку концепции здания театра Камала объявят 17 февраля

Победителя открытого международного конкурса на архитектурную концепцию Татарского академического театра имени Галиасгара Камала объявят 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Восемь команд-финалистов работали над своими концепциями в течение четырех месяцев. В своих работах они учитывали количество необходимых помещений для театральной труппы, размер сцен, репетиционных залов и оркестровых ям, дополнительные образовательные и перформативные пространства, а также все технические помещения, отвечающие современным требованиям комфорта и безопасности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 февраля эксперты и жюри приступят к изучению проектов. 15 февраля состоится заседание экспертного совета, в состав которого входят помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, директор театра Камала Ильфир Якупов и многие другие.



Предварительные итоги работы финалистов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала представили в онлайн-формате 12 и 14 января. Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала еще в ноябре. В финал вышли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии.



Татьяна Леухина