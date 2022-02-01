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В Казани победителя конкурса на разработку концепции здания театра Камала объявят 17 февраля

17:59, 01.02.2022 1
В Казани победителя конкурса на разработку концепции здания театра Камала объявят 17 февраля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Победителя открытого международного конкурса на архитектурную концепцию Татарского академического театра имени Галиасгара Камала объявят 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Восемь команд-финалистов работали над своими концепциями в течение четырех месяцев. В своих работах они учитывали количество необходимых помещений для театральной труппы, размер сцен, репетиционных залов и оркестровых ям, дополнительные образовательные и перформативные пространства, а также все технические помещения, отвечающие современным требованиям комфорта и безопасности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 февраля эксперты и жюри приступят к изучению проектов. 15 февраля состоится заседание экспертного совета, в состав которого входят помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, директор театра Камала Ильфир Якупов и многие другие.

Предварительные итоги работы финалистов открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала представили в онлайн-формате 12 и 14 января. Восемь финалистов конкурса приезжали в театр им. Камала еще в ноябре. В финал вышли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:04
    До какого числа театр будет работать?
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