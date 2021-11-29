В театр им.Камала прибыли финалисты конкурса на разработку архитектурной концепции театра — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В театр им.Камала прибыли восемь финалистов конкурса на разработку архитектурной концепции культурного учреждения. Им провели экскурсию, и у гостей возникло множество вопросов, ведь перед ними стоит задача создать новый театр, сохранив традиции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В финал вошли российские и зарубежные компании, в том числе из Китая, Японии, Австрии и др. Новое здание театра расположится между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. В нем будет многофункциональная сцена, удобные репетиционные залы, просторные гримерки и техническое оснащение.

Финалисты должны представить концепцию нового здания 20 января 2022 года. Итоги подведут 3 февраля.

О том, каким будет новое здание театра, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова