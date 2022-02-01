Парламентский комитет продолжит мониторить организацию школьного питания

Сегодня на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета РТ принято постановление о продолжении мониторинга ситуации со школьным питанием. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина сообщила, что вопросам полноценного качественного питания в школах ведомством уделяется приоритетное внимание. В 1 411 школах республики обучается 466,2 тысячи детей, 97,6% которых обеспечены горячим питанием. При этом большая часть младших школьников питается два раза в день.

По ее словам, в 2021 году в пищеблоках 196 общеобразовательных организаций 44 муниципальных районов республики выполнены ремонтные работы на 1 млрд рублей. В настоящее время готовится проект программы капитального ремонта пищеблоков на 2022 год, в которую предварительно включены 180 школ. А на бесплатное питание начальных классов из бюджета РТ выделено 1,2 млрд рублей.

Руководитель Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина также рассказала о реализации контроля за обеспечением качества питания. По ее мнению, в последние годы наблюдается заметное улучшение ситуации.

Так, с начала учебного года проверено 315 школ и три крупных поставщика, исследованы 2 564 пробы продовольственного сырья и готовых блюд. В 2021 году выявлено 19 фактов поставки некачественного сырья, ряд случаев наличия просроченной продукции.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно прокуратура Чистополя совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила организацию питания в образовательных учреждениях города и обнаружила нарушения в пяти учебных заведениях.

В детских садах №8, №26, №16, лицее №1 и школе №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья проверяющие обнаружили нарушение условий хранения продуктов питания, недостаточное количество посуды, холодильного оборудования, нарушения порядка бракеража скоропортящихся продуктов и несоблюдение нормы выхода готовых блюд.



Максим Кокунин