Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и снег. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани и Набережных Челнах составит -3... -1 градус, в Бугульме -5... -2 градуса, в Чистополе -6... -2 градуса, а в Буинске -4... -1 градус.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу синоптиков, первая неделя последнего месяца зимы в республике будет теплой. В четверг в РТ ожидается снег, ночью местами сильный. Днем температура воздуха может подняться до +1 градуса.



Аномально теплая погода ожидается и в других регионах России. На текущей неделе в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8—12 градусов, а на европейской территории аномалия составит 4—7 градусов.



Диана Жиленкова