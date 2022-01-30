Россиян предупредили о необычно теплой погоде на предстоящей неделе

В ближайшие пять дней в России прогнозируется необычно теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а в европейской территории страны — на 4-7 градусов выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Согласно прогнозу, в российских регионах с 3 февраля будет еще теплее. На востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 градусов, а на азиатской — до 16 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 31 января и 1 февраля, временами пройдет снег, ожидаются метели и сильный ветер. Ночью температуры составят -3... -8°С, а днем потеплеет до -3... +1°С.

Маргарита Головатенко