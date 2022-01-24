Татарстан вошел в число регионов по максимальному доходу самозанятых

Фото: Анна Сейтумерова

Татарстан вошел в число регионов с максимальным доходом на одного самозанятого. Наиболее высокий уровень заработка самозанятыми наблюдается в Москве, Московской области и Чукотском автономном округе, а еще в Санкт-Петербурге, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.



Татарстан оказался в топе и по количеству самозанятых — в республике на 100 тысяч населения приходится 4,3 тысячи самозанятых. По этому показателю регион обогнал и Московскую область с показателем в 4,2 тысячи. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — 6,8 тысячи и 5,1 тысячи человек соответственно.

Всего в России количество самозанятых достигло 4 млн человек. За время действия специального налогового режима они получили более 882 млрд рублей налогов. Самозанятые сформировали более 610 миллионов чеков. Средний чек — 1 446 рублей.

Фото: Василий Иванов

С начала прошлого года число продавцов из Татарстана на AliExpress выросло в три раза и достигло 2,1 тысячи, 300 из них — самозанятые.

В 2022 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Татарстане направят 1,2 млрд рублей.

Маргарита Головатенко