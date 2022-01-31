Прокуратура Татарстана провела проверку по обращению о незаконном удержании пенсии

Прокуратура Советского района города Казани провела проверку после обращения местной жительницы о незаконном удержании половины пенсии. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ноябре 2021 года после взыскания задолженности по кредитам судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на половину пенсии должницы. Размер ее пенсии после удержания оказался меньше прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России.

Так, прожиточный минимум в Татарстане на 4-й квартал 2021 года для пенсионеров составлял 8 423 рубля, а пенсия заявительницы — 10 646 рублей. По итогам проверки прокуратура принесла протест на незаконное решение с требованием снизить процент удержания.

20 января сообщалось, что прокуратура Советского района Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности в отношении 52-летней женщины. В одной из соцсетей она опубликовала комментарии экстремистского содержания, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ).



Максим Кокунин