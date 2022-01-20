В Казани оштрафовали 52-летнюю женщину за экстремистские комментарии в соцсетях

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Советского района Казани провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



52-летняя женщина опубликовала в одной из соцсетей комментарии экстремистского содержания. В отношении нее возбудили дело об административном правонарушении по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Незаконный контент удалили.

В сентябре к штрафу в 300 тысяч рублей приговорили жителя Казани, который симпатизировал бесланским террористам.



Татьяна Леухина