Зеленский заверил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем

Ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Эвакуация дипломатов ряда стран с Украины не означает неминуемую эскалацию. От встречи советников «нормандской четверки», которая запланирована на 26 января, Зеленский не ждет прорыва, передает ТАСС.

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Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. НАТО готово обсуждать с Россией контроль над вооружениями, прозрачность военных действии и другие вопросы, касающиеся европейской безопасности. В Белом доме заявили, что в случае обострения ситуации на Украине, США готовы ввести санкции против России, которые будут гораздо хуже, чем в 2014 году.

Вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Поводов для паники нет, уточнил он.

Татьяна Леухина