Зеленский заверил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем
Ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Эвакуация дипломатов ряда стран с Украины не означает неминуемую эскалацию. От встречи советников «нормандской четверки», которая запланирована на 26 января, Зеленский не ждет прорыва, передает ТАСС.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. НАТО готово обсуждать с Россией контроль над вооружениями, прозрачность военных действии и другие вопросы, касающиеся европейской безопасности. В Белом доме заявили, что в случае обострения ситуации на Украине, США готовы ввести санкции против России, которые будут гораздо хуже, чем в 2014 году.
Вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев не видит оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину. Поводов для паники нет, уточнил он.
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