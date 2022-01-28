Зеленский: сообщения о «вторжении» России специально нагнетаются перед важными встречами
Перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» специально нагнетаются сообщения якобы со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Идет психологический нарратив со стороны, например, России, со стороны сепаратистов (ополченцев в Донбассе, — прим. ред.), психологическое запугивание, — приводит «РИА Новости» его слова.
Встреча советников лидеров «нормандского формата» проходила 26 января. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи советников лидеров России, Германии, Украины, Франции сообщил, что стороны провели инвентаризацию минских соглашений.
Во вторник Зеленский заявлял, что ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая. А эвакуация дипломатов ряда стран с Украины не означает неминуемую эскалацию.
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