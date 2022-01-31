В Челнах нарушения антиковидных мер выявили в четырех детских садах

Специалисты Роспотребнадзора в Набережных Челнах проверили объекты на соблюдение противоэпидемических антиковидных мер. Среди 17 предприятий нарушения выявлены на шести, сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города.



Четыре объекта — детские сады, два — промышленные предприятия. Так, на предприятиях «Железнодорожник» и «Агросила Сервис» в полном объеме не проводилась дезинфекция оборудования и инвентаря, а еще в рабочих помещениях. На них не было оборудования по обеззараживанию воздуха. В дошкольных учреждениях в санузлах для персонала отсутствовали антисептики, где-то не было условий для гигиенической обработки рук с их применением.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что в учреждениях с массовым пребыванием детей у руководителей «усталости нет и не должно быть»: «Это объекты с массовым пребыванием детей. И на антисептики, и на обработку рук и другие необходимые в настоящее время инструменты, оборудования и лекарства средства есть. Здесь никаких отговорок быть не может, порядок должен быть».

Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев в январе сообщал, что в Челнах не планируется ужесточать антиковидные меры или вводить дополнительные. Если эпидемиологическая ситуация осложнится, такие вопросы будут рассматриваться.

Маргарита Головатенко