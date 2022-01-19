Патяшина просит увеличить количество проверяющих в татарстанском Роспотребнадзоре

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала об острой нехватке кадров в ведомстве. По ее словам, укомплектованность кадрами снизилась до 86,6% за прошедшие два года.

Это является самым низким показателем за десять лет. При этом в настоящее время у специалистов по проведению плановых проверок возросла нагрузка почти в 3,5 раза, сообщила на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ.

Также она добавила, что последние десять лет в медколледжах республики не готовили специалистов по медико-профилактическому делу. Теперь их будут выпускать в Казанском медицинском колледже в рамках целевого набора.

Фото: Максим Платонов

В октябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов указал на нехватку кадров в образовательных учреждениях и попросил Минобрнауки РТ взять под контроль ситуацию и активизировать работу по привлечению молодых специалистов.

Дарья Акимова