Патяшина просит увеличить количество проверяющих в татарстанском Роспотребнадзоре
Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала об острой нехватке кадров в ведомстве. По ее словам, укомплектованность кадрами снизилась до 86,6% за прошедшие два года.
Это является самым низким показателем за десять лет. При этом в настоящее время у специалистов по проведению плановых проверок возросла нагрузка почти в 3,5 раза, сообщила на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ.
Также она добавила, что последние десять лет в медколледжах республики не готовили специалистов по медико-профилактическому делу. Теперь их будут выпускать в Казанском медицинском колледже в рамках целевого набора.
В октябре прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов указал на нехватку кадров в образовательных учреждениях и попросил Минобрнауки РТ взять под контроль ситуацию и активизировать работу по привлечению молодых специалистов.
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