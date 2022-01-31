В Казань благодаря экстрим-парку «Урам» переехали четыре спортсмена Олимпийской сборной
В Казань благодаря экстрим-парку «Урам» переехали четыре спортсмена Олимпийской сборной России, сообщили на итоговом заседании коллегии Министерства по делам молодежи РТ.
Переехавшие в столицу Татарстана спортсмены — Виталий Константинов (Анапа), Данил Богатырев (Ижевск), Арсений Любишкин (Краснодар) и Дарья Набатова (Москва).
Крытая часть экстрим-парка «Урам» открылась в ноябре 2021-го. В ней проходят тренировки на BMX, скейтборде, самокате и роликах.
В январе экстрим-парк «Урам» был номинирован на премию «Здание года 2022» от архитектурного издания ArchDaily в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура». Крытый комплекс «Урама» был в номинантах в категории «Спортивная архитектура».
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