Четыре проекта из Татарстана номинированы на премию «Здание года 2022» от архитектурного издания ArchDaily

Фото: Максим Платонов (архив)

Главное архитектурное издание мира ArchDaily запустило ежегодное голосование среди 4,5 тысячи проектов, из которых определят 15 лучших. Сред номинантов оказались четыре проекта из Татарстана.

Национальная библиотека Татарстана номинирована в категории «Архитектура объектов культуры».

Экстрим-парк «Урам» представлен в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура».

Крытый комплекс «Урам» — номинант категории «Спортивная архитектура».

Ландшафтный парк «Сокольская гора» в Бугульме номинирован в категории «Общественная и ландшафтная архитектура».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый этап голосования продлится до 9 февраля, до 8.00 (по московскому времени). После этого сформируют шорт-лист, куда попадут по пять номинантов из каждой категории. Итоговое голосование продлится до 17 февраля, сообщила пресс-секретарь помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.



В ноябре прошлого года два проекта из Татарстана удостоились международной архитектурной премии BLT Built Design Awards. Стратегия развития Казанки и набережная озера Кабан получили звание «Архитектурный дизайн года».

Татьяна Леухина