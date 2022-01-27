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Четыре проекта из Татарстана номинированы на премию «Здание года 2022» от архитектурного издания ArchDaily

17:09, 27.01.2022
Четыре проекта из Татарстана номинированы на премию «Здание года 2022» от архитектурного издания ArchDaily
Фото: Максим Платонов (архив)

Главное архитектурное издание мира ArchDaily запустило ежегодное голосование среди 4,5 тысячи проектов, из которых определят 15 лучших. Сред номинантов оказались четыре проекта из Татарстана.

  • Национальная библиотека Татарстана номинирована в категории «Архитектура объектов культуры».
  • Экстрим-парк «Урам» представлен в трех категориях: «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура».
  • Крытый комплекс «Урам» — номинант категории «Спортивная архитектура».
  • Ландшафтный парк «Сокольская гора» в Бугульме номинирован в категории «Общественная и ландшафтная архитектура».
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый этап голосования продлится до 9 февраля, до 8.00 (по московскому времени). После этого сформируют шорт-лист, куда попадут по пять номинантов из каждой категории. Итоговое голосование продлится до 17 февраля, сообщила пресс-секретарь помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

В ноябре прошлого года два проекта из Татарстана удостоились международной архитектурной премии BLT Built Design Awards. Стратегия развития Казанки и набережная озера Кабан получили звание «Архитектурный дизайн года».

Татьяна Леухина
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