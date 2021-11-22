В Казани открыли крытую часть экстрим-парка «Урам»

В Казани открылась крытая часть экстрим-парка «Урам». Об этом сообщается в Instagram парка.

Парк будет работать в три смены: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Вход платный и только по QR-кодам.

Также в крытой части будут проходить тренировки на BMX, скейтборде, самокате и роликах.

На двух этажах закрытой части площадью 7 900 кв. м расположены экстрим-зоны (эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом) и культурные пространства, открытые для всех желающих (центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами).

Строительные работы в крытой части экстрим-парка «Урам» завершились еще в июне.