Казанский бюджет пополнился на 1,8 млрд рублей с аренды и продажи недвижимости в 2021 году

В 2021 году аренда и продажа недвижимости пополнила казанский бюджет на 897,9 млн и 473,9 млн рублей соответственно — это принесло в казну наибольший доход, сообщили в мэрии города.



Плата за аренду недвижимости пополнила бюджет на 153,9 млн рублей, а продажа восьми объектов недвижимости — еще на 192,4 млн рублей. Самая дорогая цена за квадратный метр — у объекта по улице Восстания, 30 площадью 12,8 кв. м. В ходе торгов цена за 1 кв. м поднялась до 177,9 тысячи рублей. Его приобрел собственник из Аксубаево.

Доходы от прибыли МУП составили 40,1 млн рублей, дивиденды акционерных обществ с участием муниципалитета — 8,37 млн рублей, штрафы — 70,5 млн рублей, прочие поступления от использования имущества — 35,2 млн рублей.

В 2021-м в казну вошли 96 объектов недвижимости, в числе которых объекты социального значения, дороги и нежилые помещения. Казну пополнили 35 объектов инженерной инфраструктуры на сумму 230 млн рублей, более 40 тысяч единиц движимого имущества на сумму 3 млрд рублей (оборудование для социальных объектов, автотранспорт, светофоры, элементы наружного освещения, системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы, движимое имущество для строительства объектов благоустройства).

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным недавнего исследования, в Казани стоимость одного «квадрата» вторичного жилья поднялась на 28% и составила почти 102 тысячи рублей.

В декабре 2021-го глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в стране. Набиуллина отметила, что ставки по ипотеке могут незначительно подняться. Необходимо смотреть, какие условия у каждой семьи. По словам главы Банка России, пик серьезного роста цен на недвижимость пройден и они не будут расти подобными темпами. Однако не стоит поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению и следует внимательно относиться к ситуации.

Маргарита Головатенко