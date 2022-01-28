Исследование: в Казани стоимость одного «квадрата» вторичного жилья поднялась на 28%

В 2021 году в столице Татарстана интерес горожан к покупке вторичного жилья возрос на 3%. В среднем стоимость одного «квадрата» поднялась на 28% и составила почти 102 тысячи рублей. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито.Недвижимость».

В целом по стране наибольший рост спроса на вторичное жилье наблюдается в Екатеринбурге (+34%), Ростове-на-Дону (+31%), Сочи (+29%) и Краснодаре (+23%). В среднем цены поднялись на 30%, а стоимость одного «квадрата» составляет почти 63 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня сообщалось, что в Казани выгоднее арендовать квартиру, чем брать ипотеку. По данным сервиса «Циан. Аналитика», более половины семейного бюджета ипотека занимает в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Диана Жиленкова