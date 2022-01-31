Главное о коронавирусе на 31 января: рост заболеваемости в Челнах, прогноз о затишье ситуации с COVID-19
Челнинская горбольница №5 снова принимает пациентов с COVID-19
- В Набережных Челнах горбольница №5 снова принимает пациентов с COVID-19. Для таких больных предусмотрено одно отделение, пациентов будут доставлять на скорой помощи. Учреждение сохраняет статус многопрофильной больницы.
- В Горздраве Казани ответили на жалобы местного жителя, который дозванивался до скорой помощи три часа. Это связано с тем, что на кол-центры возросла нагрузка из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Горожане могут обратиться по круглосуточным телефонам 122, 112 и 103. Основная нагрузка на телефоны медучреждений приходится на утреннее время, легче дозвониться уже после обеда.
- Заболеваемость COVID-19 в Набережных Челнах выросла в 2,9 раза, рассказала заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора РТ Лемуза Нафигуллина. Под медицинским наблюдением находятся 372 жителя города.
- В четырех детсадах Челнов не соблюдаются ограничения по COVID-19. В учреждениях нет антисептиков в туалете для персонала либо отсутствуют условия для обработки рук, рассказала Нафигуллина.
- В Нижнекамске заболеваемость инфекционными болезнями тоже выросла — в 4 раза, рассказал руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев. По его словам, каждый случай ОРВИ — подозрение на COVID-19. Сейчас в Нижнекамске на амбулаторном этапе находятся 1 145 человек, на стационарном 71 человек.
- В Казани мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Сбербанке на улице Пушкина временно приостанавливает работу, сообщили в мэрии города. О возобновлении работы пункта вакцинации будет сообщаться дополнительно.
«Омикрон» выявили в 82 российских регионах
- Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов посоветовал людям, переболевшим COVID-19, сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Это нужно для того, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни. Если анализы покажут отклонение от нормы, необходимо обращаться к врачу.
- Умер народный артист России, советский и российский сценарист, режиссер и киноактер Виктор Мережко. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. По словам его дочери, в декабре 84-летний режиссер серьезно заболел, однако отказывался от вызова врачей или госпитализации.
- Также скончался актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Он умер на 86-м году жизни. В этом году 5 января артиста госпитализировали в ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке из московского городского реабилитационного центра. Он проходил лечение от пневмонии. В больницу Куравлев поступил с подозрением на коронавирус, но тесты, по информации СМИ, показывали отрицательный результат.
- Когда люди переболевают «омикроном», у них возникает иммунитет и к старым штаммам тоже, рассказал в интервью «Реальному времени» директор Центра глобальной вирусологической сети, адъюнк-профессор Университета Джорджа Вашингтона, доктор биологических наук Константин Чумаков. По его мнению, после волны «омикрона» у вакцинированных и легко переболевших возникнет уже просто железобетонный иммунитет к COVID-19. И новому варианту, если он появится, будет уже практически нечего ловить.
- В Тульской, Ивановской и Курской областях оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже зафиксировал «омикрон». Однако ранее региональные власти не сообщали о выявлении нового варианта. Всего,по данным оперативного штаба, штамм фиксируется в 82 из 85 регионов. В списке «чистых» остаются два региона.
- Врач-вирусолог, руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что заразившийся «омикроном» человек становится заразным в течение нескольких часов. Ранее заболевший COVID-19 мог распространять вирус в течение трех-четырех дней.
- Заметное снижение тяжести протекания заболевания и смертности от штамма «омикрон» COVID-19 дает основания для оптимизма, несмотря на существенный рост заражения инфекцией, заявил президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев. Сейчас ученые выясняют, какие следы оставляет новый вариант вируса в организме.
- У пациентов, переболевших «омикроном», может развиться аберрантная гиперкоагуляционная реакция, когда вне зависимости от тяжести заболевания, кровь начинает сгущаться, предупредил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев. Специалисты сейчас выясняют, встречается ли такое осложнение у всех переболевших или это зависит от пола, возраста и ряда сопутствующих заболеваний.
- Срок карантина для заболевших штаммом «омикрон» сократили в связи с тем, что для него характерен более короткий инкубационный период. Человек в среднем выздоравливает за неделю, объяснил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
- При заражении «омикрон» штаммом можно сбить температуру при помощи жаропонижающих, поскольку при южноафриканском варианте вируса возникает гораздо меньше случаев цитокинового шторма, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова. При COVID-19 поражаются не только легкие, но и другие системы организма, напомнила она.
- Также Баранова спрогнозировала затишье роста заболеваемости COVID-19 весной и летом. Из-за роста заболеваемости у людей появится иммунитет к «омикрону». При этом она подчеркнула, что эволюционный потенциал коронавируса еще не исчерпан.
- Исследования показали, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту против заражения омикрон-штаммом, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он также выразил мнение, что этим вариантом пандемия не закончится.
- Секретарь по внутренним делам Гонконга Каспар Цуй подал в отставку из-за скандала с нарушением им и целой группой других чиновников местной администрации мер против распространения коронавируса. Министр и ряд других высокопоставленных чиновников посетил банкет в начале января в честь дня рождения гонконгского депутата. На этом мероприятии была женщина с диагностированным COVID-19.
В Пекине зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 перед Олимпиадой
В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 374 716 270 человек, 5 664 154 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (74 333 001). На второй строчке — Индия (41 302 440), на третьей — Бразилия (25 360 647), на четвертой — Франция (19 178 039), на пятой — Великобритания (16 582 263).
Больше всего смертей зафиксировано в США (884 260). За ними следуют Бразилия (627 150), Индия (495 050), Россия (324 060, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (305 240).
- Серологический анализ, сделанный в лабораториях «Инвитро» для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт», теперь принимается для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль. Если такого документа не будет, туристам потребуется пройти серологический анализ по прибытии в страну.
- Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза. А защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%.
- В Пекине выявили самое большое количество случаев заражения COVID-19 за 18 месяцев. До начала зимних Олимпийских игр в столице Китая осталось пять дней. За последние сутки в городе зарегистрировали 24 случая COVID-19. Это максимум за последние полтора года. Всего в Китае было подтверждено 2205 случаев заболевания.
- Специалисты из Великобритании обнаружили аномалии в легких у пациентов с постковидным синдромом. Они не были госпитализированы, у них наблюдается одышка. Исследования ученых говорят о том, что у людей с длительными признаками COVID-19 фиксируется нарушенный перенос кислорода из легких в кровоток.
- На Филиппинах приостановят запрет на поездки в общественном транспорте для непривитых от коронавируса пассажиров из-за понижения с 1 февраля уровня эпидемиологической опасности в столице и других провинциях. Несовершеннолетним разрешат выходить на улицу в соответствии с указаниями местных властей. Полиция продолжит дежурить на контрольно-пропускных пунктах в других районах страны.
- Правительство Великобритании не будет обязывать медицинских работников делать прививку от коронавируса из-за опасении о том, что подобный шаг может привести к кадровому дефициту в отрасли. В настоящий момент около 80 тыс. сотрудников Национальной службы здравоохранения до сих пор не сделали две прививки от коронавируса.
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